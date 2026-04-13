GPI, Intermonte abbassa target price con de-rating del settore Software

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a 16,50 euro per azione (dai precedenti 18,60 euro, principalmente a causa del de-rating del settore Software) il target price su GPI , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, confermando la raccomandazione "Neutral" sul titolo.



Gli analisti scrivono che GPI ha riportato risultati operativi per il secondo semestre 2025 in linea con le aspettative, mentre l'indebitamento netto è stato influenzato da cash-outs derivanti da M&A non inclusi nelle loro previsioni. Il 2026 si preannuncia come un anno di crescita, in linea con i trend recenti: sarà trainato dai settori software verticali internazionali, dal consolidamento del mercato interno e dalla stabilità della divisione Care.



Tra gli spunti della conference call: i) Partnership strategica: GPI non ha ricevuto aggiornamenti dal principale azionista FM (lo scorso luglio, FM ha confermato colloqui con diversi investitori per valutare una potenziale partnership strategica, che potrebbe includere un'offerta pubblica di acquisto per le azioni GPI); ii) solido portafoglio ordini nel mercato interno, senza preoccupazioni sulla conclusione del PNRR (1 miliardo di euro in gare d'appalto già aggiudicate, di cui circa il 35% da acquisire direttamente); iii) l'AI è vista come un acceleratore di risultati piuttosto che un fattore dirompente; iv) M&A: si punta a cogliere opportunità per arricchire ulteriormente l'offerta di prodotti, soprattutto nei settori software verticali con una presenza internazionale.

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