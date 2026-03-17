El.En, Intermonte alza target price a 16,5 euro dopo i conti

(Teleborsa) - Intermonte ha confermato il rating BUY per El.En., società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, con un target price alzato a 16,5 euro (da 15,8 euro), premiando la focalizzazione strategica sulla divisione Medical e la solida posizione finanziaria.



Gli analisti hanno definito i risultati per il quarto trimestre del 2025 "misti", ma caratterizzati da una generazione di cassa eccellente. I ricavi hanno raggiunto 168,9 milioni di euro (+5,8% su base annua), superando le stime grazie al forte rimbalzo del segmento Industrial (+10,6%), trainato da una performance eccezionale del mercato italiano (+68%). Il comparto Medical è cresciuto del 4,1%; tuttavia, al netto della cessione di Withus, la crescita annuale del business medicale sarebbe vicina al 10%.



L'EBIT si è attestato a 22,8 milioni di euro, leggermente al di sotto delle previsioni a causa di un mix di vendite meno favorevole (maggiore incidenza del segmento Industrial rispetto al Medical e volumi elevati in Italia, area a margini più bassi). L'utile netto annuale di 43,4 milioni di euro riflette oneri non ricorrenti legati alla cessione delle attività di taglio in Cina. La posizione finanziaria netta è solida, con 172,2 milioni di euro in cassa, permettendo la proposta di un dividendo di 0,25 euro per azione.



Per il 2026, il management ha previsto una crescita dei ricavi del 5%, equamente suddivisa tra i due segmenti, accompagnata da un miglioramento del margine EBIT.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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