GPI, utile 2025 sale a 15,2 milioni di euro trainato dal Software. Cedola al rialzo a 0,60 euro

(Teleborsa) - GPI , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 546,2 milioni di euro, in aumento di 35,9 milioni di euro rispetto ai 510,3 milioni di euro del 2024 rivisto. L'incremento del +7,0% è sostenuto dalla crescita organica (+5,8%) e dalla crescita per linee esterne (+1,2%).



L'EBITDA si attesta a 113,5 milioni di euro, in crescita del 8,4%, mentre l'EBITDA margin è pari al 20,8% dei ricavi e aumenta di 30 bps rispetto al 2024 rivisto (20,5%). L'incremento della marginalità è legato principalmente alla maggiore incidenza del Software. L'EBIT ammonta a 48 milioni di euro, equivalente al 8,8% sui ricavi con un incremento del +31,5% rispetto al 2024. Gli ammortamenti, pari a 56,3 milioni di euro, si confrontano con l'esercizio precedente (FY24 rivisto: 53,8 mln) e registrano un incremento di 2,5 milioni di euro, dovuto principalmente agli investimenti del periodo. L'utile netto si attesta a 15,2 milioni di euro, in miglioramento del 5,6%.



L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 396,4 milioni di euro (FY24 rivisto: 336,5 milioni di euro), i covenant sono rispettati. L'incremento di 59,9 milioni di euro è riconducibile principalmente alla distribuzione di dividendi per un valore di circa 16 milioni di euro e debito per operazioni M&A maggiore di 40 milioni di euro (acquisizioni di Logiprem-F, Sincon, Mondo EDP).



Il CdA ha proposto la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,60 euro per ogni azione avente diritto (escluse le azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla data di stacco cedola), in aumento del 20% rispetto al dividendo ordinario dell'esercizio 2024. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 22 luglio 2026, con data di stacco 20 luglio 2026 e record date in data 21 luglio 2026.



"Il 2025 conferma la solidità del percorso intrapreso e la validità delle scelte strategiche che lo hanno guidato - ha commentato il Presidente Esecutivo Fausto Manzana - La crescita è trainata dal Software, il cui contributo si riflette in un miglioramento più che proporzionale della marginalità, a dimostrazione che il modello che abbiamo costruito genera valore in modo strutturale. Sul fronte internazionale, l'ingresso in nuovi mercati e il rafforzamento della nostra presenza nelle geografie strategiche ci proiettano verso una dimensione sempre più europea e globale, confermando che l'internazionalizzazione non è più una prospettiva ma una realtà consolidata. Le basi che abbiamo costruito ci consentono oggi di guardare alla prossima fase del Piano con fiducia e determinazione, sapendo che la strada è tracciata e che disponiamo delle risorse necessarie per percorrerla".

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