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Omer, Intermonte taglia target price con rallentamento temporaneo nel 2026

Finanza, Trasporti, Consensus
Omer, Intermonte taglia target price con rallentamento temporaneo nel 2026
(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a 4,70 euro per azione (dai precedenti 5,40 euro) il target price su Omer, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, confermando la raccomandazione "Outperform" sul titolo.

Gli analisti scrivono che Omer ha registrato una solida chiusura dell'esercizio 2025, trainata dal progetto DolceVita, unitamente a una forte rotazione nelle principali attività italiane e ad alcuni ritardi negli Stati Uniti (non imputabili all'azienda). Si prevede che l'esercizio 2026 sarà meno brillante del previsto a causa della graduale conclusione dei progetti italiani di treni regionali (oltre al già noto DolceVita) e dell'inflazione più elevata. Ciononostante, il portafoglio ordini, la redditività, il bilancio e la generazione di cassa rimangono solidi.

"Restiamo ottimisti, in quanto Omer dovrebbe essere in grado di affrontare il contesto attuale, supportata dal suo solido posizionamento e dalle consolidate relazioni con i produttori di treni in un settore strutturalmente in crescita e caratterizzato da elevate barriere all'ingresso", si legge nella ricerca.
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