Lindbergh, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 11,0 euro per azione (da 7,30 euro) il prezzo obiettivo su Lindbergh , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, confermando il giudizio sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 14%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2025, gli analisti modificano le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione 2026 pari a 41,80 milioni di euro e un EBITDA pari a 7,90 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 18,9%.



Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 46,70 milioni di euro (CAGR 25-28: 12,5%) nel 2028, con EBITDA pari a 9,00 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 19,3%), in crescita rispetto a 6,22 milioni di euro del 2025 (corrispondente a un EBITDA margin del 18,9%). A livello patrimoniale, stimano per il 2028 una NFP cash positive pari a 2,09 milioni di euro.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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