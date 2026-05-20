Vantea SMART, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a 2,20 euro per azione (dai precedenti 2,50 euro) il target price su Vantea SMART , società attiva nella cybersecurity quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 158%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2025, gli analisti hanno modificato le stime sia per l’anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione 2026 pari a 12 milioni di euro e un EBITDA Adj. pari a 2,60 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 26,0%.



Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 14 milioni di euro (CAGR 25-28: 8,7%) nel 2028, con EBITDA Adj. pari a 3,75 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 30%), in crescita rispetto a 2,1 milioni di euro del 2025 (corrispondente ad un EBITDA Adj. margin del 26,3%). A livello patrimoniale, stimano per il 2028 una NFP di debito pari a 1,54 milioni di euro.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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