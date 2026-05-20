Vantea SMART, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a 2,20 euro per azione (dai precedenti 2,50 euro) il target price su Vantea SMART, società attiva nella cybersecurity quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 158%.
Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2025, gli analisti hanno modificato le stime sia per l’anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione 2026 pari a 12 milioni di euro e un EBITDA Adj. pari a 2,60 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 26,0%.
Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 14 milioni di euro (CAGR 25-28: 8,7%) nel 2028, con EBITDA Adj. pari a 3,75 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 30%), in crescita rispetto a 2,1 milioni di euro del 2025 (corrispondente ad un EBITDA Adj. margin del 26,3%). A livello patrimoniale, stimano per il 2028 una NFP di debito pari a 1,54 milioni di euro.
(Foto: Scott Graham su Unsplash)
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