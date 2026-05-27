E-Globe, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a 0,80 euro per azione (dai precedenti 1,15 euro) il target price su E-Globe , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della rivendita e della commercializzazione a valore aggiunto di prodotti di climatizzazione, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 44%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2025, gli analisti hanno modificato le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione 2026 pari a 28,50 milioni di euro e un EBITDA pari a 0,60 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 2,1%.



Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 34,50 milioni di euro (CAGR 2025-28: 1,4%) nel 2028, con EBITDA pari a 2,10 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 6,1%), in crescita rispetto a -0,80 milioni di euro del 2025 (corrispondente ad un EBITDA margin del -2,4%). A livello patrimoniale, infine, stimano per il 2026 una NFP pari a 3,17 milioni di euro di debito.

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