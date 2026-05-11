Somec, TP ICAP Midcap incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il target price (a 23 euro per azione dai precedenti 20 euro) e confermato la raccomandazione (Buy, upside potenziale del 30%) sul titolo Somec , società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile.



Alla Conference TPICAP Midcap, il management ha fornito un messaggio positivo sull'esercizio 2026. Il settore continua a mostrare un solido slancio, con un numero crescente di armatori che effettuano ordini, sia su progetti già in costruzione che su navi di nuovi cantieri. Il portafoglio ordini rimane solido, offrendo una buona visibilità a medio termine. Inoltre, si osservano dinamiche positive in tutte e tre le divisioni, a conferma del trend registrato nell'esercizio 2025.



Dopo un aumento del prezzo delle azioni di circa il +30% nell'ultimo mese, gli analisti ritengono che il potenziale di crescita rimanga elevato, sostenuto dalla maggiore visibilità derivante dai nuovi ordini recentemente annunciati e da un contesto di mercato ancora favorevole. La valutazione rimane interessante, con il titolo scambiato a circa 10,5x-7,5x gli utili 2026–27 e 4,2x-3,8x l'EV/EBITDA 2026–27.

Condividi

```