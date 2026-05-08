Bellini Nautica, al via il buyback con incarico a Integrae SIM

(Teleborsa) - Bellini Nautica , società specializzata nella nautica di lusso con produzione di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht, trading di barche nuove e usate, restauro e trading di Vintage Riva, ha approvato oggi l'avvio del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.



Il Consiglio di Amministrazione, riunito in data odierna, ha deliberato l'inizio del piano in esecuzione dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2026 e nel rispetto dei termini già comunicati al mercato.



Per la gestione dell'operatività, entro i parametri stabiliti, è stata nominata Integrae Sim come intermediario incaricato, a partire da oggi.



A Piazza Affari, oggi, chiusura in rosso per Bellini Nautica , che termina la seduta segnando un calo del 2,11%.

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