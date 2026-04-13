Madrid: performance negativa per Indra

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che mostra un decremento del 2,87%.



Lo scenario su base settimanale di Indra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche complessive dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 48,53 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 49,83. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 48,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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