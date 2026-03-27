Medio Oriente, Barclays: svanisce l'effetto "Trump Put" tra incertezza politica e rischi di stagflazione

(Teleborsa) - Barclays ha avvertito i propri clienti che la resilienza dei mercati, finora sostenuta dai segnali di de-escalation del Presidente Donald Trump, potrebbe essere prossima alla fine. Secondo l'analista Emmanuel Cau, il continuo "flip-flopping" e la "stanchezza da titoli" stanno minando l'efficacia del cosiddetto "Trump put", ovvero la fiducia degli investitori nella capacità della Casa Bianca di calmierare i rischi geopolitici.



L'azionario è rimasto a galla grazie all'apparente volontà di Trump di disinnescare il conflitto in Medio Oriente, ma la volatilità resta estrema. Il panico su petrolio, tassi e azioni è stato definito "palpabile" all'apertura di lunedì, prima che l'ultimatum di 48 ore per la riapertura dello Stretto di Hormuz fosse esteso a venerdì e poi ulteriormente posticipato. Barclays ha descritto la situazione come "fluida e piuttosto confusa", con Israele che intensifica i raid e gli Stati Uniti che, secondo quanto riferito, inviano nuove truppe nella regione, rendendo il quadro generale sempre più instabile.



Nonostante gli investitori istituzionali a lungo termine restino nel campo degli ottimisti, Barclays ha segnalato che il rischio di un conflitto prolungato è attualmente "sottostimato" dai prezzi di mercato.



Più a lungo durerà lo shock petrolifero, più forte diventerà la minaccia della stagflazione a livello mondiale. Gli economisti della banca prevedono ora una crescita globale del 2,9% per il quarto trimestre del 2026, con un'inflazione che salirà al 2,7% entro la fine dell'anno. Le economie avanzate dovrebbero crescere mediamente solo dell'1,7%, appesantite dalle performance particolarmente deboli dell'Eurozona (0,7%), del Regno Unito (1,0%) e del Giappone (1,4%).

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