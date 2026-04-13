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MPS, rumors: Vanguard e fondi istituzionali verso lista del CdA

Banche, Finanza
MPS, rumors: Vanguard e fondi istituzionali verso lista del CdA
(Teleborsa) - Vanguard, con una quota del 3%, e altri fondi istituzionali, sarebbero orientati a esprimere un voto favorevole per la lista presentata dal CdA di Banca Monte dei Paschi di Siena che candida come presidente Nicola Maione e come amministratore delegato Fabrizio Palermo. Lo scrive l'ANSA, citando fonti qualificate. La scelta sarebbe in linea con quanto indicato dai proxy advisors Iss e Glass Lewis.

Sempre l'ANSA, oggi pomeriggio, ha scritto che BlackRock voterà a favore della lista presentata da PLT Holding che indica la riconferma di Luigi Lovaglio come AD.
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