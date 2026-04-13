MPS, rumors: Vanguard e fondi istituzionali verso lista del CdA

(Teleborsa) - Vanguard
, con una quota del 3%, e altri fondi istituzionali
, sarebbero orientati a esprimere un voto favorevole per la lista presentata dal CdA
di Banca Monte dei Paschi di Siena
che candida come presidente Nicola Maione e come amministratore delegato Fabrizio Palermo. Lo scrive l'ANSA, citando fonti qualificate. La scelta sarebbe in linea con quanto indicato dai proxy advisors Iss e Glass Lewis.
Sempre l'ANSA, oggi pomeriggio
, ha scritto che BlackRock
voterà a favore della lista presentata da PLT Holding
che indica la riconferma di Luigi Lovaglio come AD.