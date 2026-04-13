New York: movimento negativo per Coca Cola

(Teleborsa) - Pressione sul gigante americano della bevanda più famosa al mondo , che tratta con una perdita dell'1,89%.



La tendenza ad una settimana di Coca Cola è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Coca Cola rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 76,99 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 75,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 78,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```