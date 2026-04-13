New York: movimento negativo per Coca Cola
(Teleborsa) - Pressione sul gigante americano della bevanda più famosa al mondo, che tratta con una perdita dell'1,89%.
La tendenza ad una settimana di Coca Cola è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Coca Cola rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 76,99 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 75,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 78,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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