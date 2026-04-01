Coca-Cola investirà 1 miliardo di dollari in Sudafrica entro il 2030

(Teleborsa) - Coca-Cola e i suoi due principali partner di imbottigliamento in Sudafrica hanno annunciato un piano di investimenti da 17,6 miliardi di rand (circa 1 miliardo di dollari) entro il 2030, destinato a potenziare la capacità produttiva, rafforzare la rete distributiva e accelerare i progetti di innovazione nel Paese.



L’iniziativa arriva a cinque mesi dall’accordo con cui Coca-Cola HBC AG ha deciso di acquisire il 75% di Coca-Cola Beverages Africa, in un’operazione da 2,6 miliardi di dollari che darà vita al secondo maggiore partner di imbottigliamento del gruppo per volumi.



Il sistema Coca-Cola in Sudafrica impiega direttamente circa 7.800 persone e altre 79.300 attraverso fornitori, partner e clienti, secondo uno studio della società di consulenza Steward Redqueen.



L’annuncio è stato fatto durante una conferenza sugli investimenti in cui il presidente Cyril Ramaphosa ha presentato il Sudafrica come una destinazione affidabile e orientata alle riforme. Il governo punta ad attrarre 3.000 miliardi di rand di nuovi capitali nei prossimi cinque anni.

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