Londra: seduta euforica per Coca Cola HBC
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Coca Cola HBC mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,83%, rispetto a +1,91% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo scenario di medio periodo del distributore dei prodotti Coca Cola ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 46,32 sterline. Supporto a 44,42. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 48,22.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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