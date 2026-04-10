New York: prevalgono le vendite su Akamai Technologies
(Teleborsa) - Scende sul mercato il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che soffre con un calo del 5,67%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Akamai Technologies, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 108,1 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 100,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 97,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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