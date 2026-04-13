Piazza Affari: andamento negativo per WIIT
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che passa di mano con un calo del 2,36%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WIIT, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di WIIT rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,53 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,48. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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