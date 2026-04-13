WIIT, acquistate azioni proprie per 366 mila euro
(Teleborsa) - WIIT, nell'ambito, del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 6 al 10 aprile 2026, complessivamente 13.000 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 28,1561 euro per azione, per un controvalore pari a 366.029,30 euro.
In seguito agli acquisti finora effettuati, WIIT detiene un totale di 3.503.758 azioni proprie, pari a circa il 12,50% del capitale sociale.
Intanto, a Milano, scivola il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che si posiziona a 26,8 euro, con una discesa del 2,55%.
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