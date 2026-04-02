Piazza Affari: si concentrano le vendite su El.En

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 12,17 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 12,77. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 13,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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