Piazza Affari: si concentrano le vendite su Moncler

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda nota per i piumini , che presenta una flessione del 2,28%.



La tendenza ad una settimana di Moncler è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, l' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,89. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 54,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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