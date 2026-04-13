PLATINUM del 12/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 aprile
Piccolo spunto rialzista per il metallo bianco-argenteo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,39%.
Il quadro tecnico di breve periodo del platino mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2.126,7. Rischio di discesa fino a 1.967,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2.285,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)