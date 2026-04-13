Tecno, Intermonte avvia copertura con Buy e target price di 4,80 euro

(Teleborsa) - Intermonte ha avviato la copertura sul titolo Tecno , società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali player nel settore SustainTech, con una raccomandazione "Buy" e un target price di 4,80 euro per azione.



Gli analisti scrivono che, nel corso dell'esercizio 2025, i ricavi sono cresciuti del 20,4% su base annua, a parità di perimetro. L'EBITDA del 2025 ha pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati in occasione dell'IPO, che prevedevano una crescita del 50% su base annua, raggiungendo i 6,1 milioni di euro, in aumento del 52,4% su base annua, e un margine del 19,1%, ben al di sopra del 15,3% registrato nel 2024. Tutti i segmenti di business hanno registrato una crescita dei ricavi a doppia cifra, a conferma dell'efficacia delle attività di cross-selling. In particolare, Transition Accounting ha generato ricavi per 9,6 milioni di euro (+16,7% su base annua), Digital Transformation ha raggiunto i 5,0 milioni di euro (+36,6% su base annua) e Sustainable Transformation ha totalizzato 15,3 milioni di euro (+18,2% su base annua). Nel corso dell'anno, il Gruppo ha ulteriormente rafforzato la propria strategia di innovazione e sviluppo, con una significativa accelerazione delle attività di Ricerca e Sviluppo, incluso il progetto ARDITE, finalizzato allo sviluppo di soluzioni tecnologiche proprietarie per la digitalizzazione e l'automazione dei processi di conformità energetica e fiscale.



"La forte integrazione tra tecnologia e consulenza dovrebbe continuare a consentire a Tecno di consolidare il proprio ruolo lungo la catena del valore, aumentando la fidelizzazione dei clienti, generando opportunità di up-selling e cross-selling e migliorando la visibilità dei ricavi - si legge nella ricerca - La complessità normativa, anziché rappresentare un vincolo, si configura come un fattore abilitante per vantaggi competitivi sostenibili nel medio-lungo termine. Il Gruppo punta a consolidare la propria presenza internazionale, attualmente consolidata in Spagna e nel Regno Unito, e a crescere attraverso partnership e acquisizioni di aziende focalizzate sulla tecnologia o sulla sostenibilità".



Intermonte stima una crescita dei ricavi del 17% nel 2026 e un CAGR del 21,9% nel triennio fino al 2028, supportata dalle prospettive positive per il mercato di riferimento e dalle aspettative che Tecno continui ad acquisire quote di mercato, anche grazie all'introduzione di servizi sulla nuova piattaforma ARDITE. Per quanto riguarda la redditività, prevede un CAGR dell'EBITDA del 26,5% nel triennio che si concluderà nel 2028.

Condividi

```