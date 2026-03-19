Redelfi, Intermonte avvia copertura con Buy in attesa del nuovo piano

(Teleborsa) - Intermonte ha avviato la copertura su Redelfi , management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, con un target price di 14,60 euro per azione e una raccomandazione "Buy".



Gli analisti spiegano che Redelfi ha definito la propria strategia nel Piano Aziendale 2023-2026; le performance hanno superato gli obiettivi prefissati, grazie a una maggiore attenzione al settore BESS (Battery Energy Storage System). Nei prossimi mesi è previsto un nuovo Piano, che integrerà la struttura aziendale aggiornata e i prossimi traguardi. Per il 2025, vengono previsti risultati nella fascia alta degli obiettivi del Piano, con ricavi pari a 26,5 milioni di euro (+34% su base annua) e un EBITDA di 14,7 milioni di euro (margine del 55,5%). Sebbene il 2026 dovrebbe rimanere un anno di sviluppo, è atteso che le prime vendite di progetti si concretizzeranno nel 2027.



"Apprezziamo la presenza di Redelfi nel mercato italiano del BESS, un segmento chiave dato il suo ruolo strategico nella stabilità della rete - si legge nella ricerca - Il Gruppo si posiziona come uno dei principali sviluppatori in Italia, con una pipeline di 6 GW, di cui oltre 4 GW in fase avanzata di autorizzazione. La sua comprovata esperienza in materia di autorizzazioni rappresenta un vantaggio competitivo che può essere replicato in segmenti infrastrutturali strategici adiacenti, come i data center. Tra i catalyst a breve termine figurano la pubblicazione del nuovo Business Plan, le prime vendite di progetti BESS ready-to-build (previste a partire dal 2027) e ulteriori informazioni sulla linea di sviluppo di data center appena lanciata".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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