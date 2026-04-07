Powersoft, Intermonte avvia copertura con Buy su solide basi e crescita "amplificata"

(Teleborsa) - Intermonte ha avviato la copertura su Powersoft , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio, con un target price di 23 euro per azione e una raccomandazione "Buy".



Gli analisti prevedono che Powersoft registrerà una solida crescita del fatturato nei prossimi anni, trainata dal continuo successo dei prodotti lanciati di recente, dalla progressiva implementazione delle nuove tecnologie e dalle opportunità di cross-selling derivanti dall'integrazione di K-array. Stimano che i ricavi netti raggiungeranno i 124 milioni di euro entro il 2028, il che implica un CAGR del 10,3% nel periodo 2025-2028. I margini dovrebbero rimanere solidi, supportati da un mix di prodotti favorevole, dal posizionamento premium e dalla leva operativa. Sebbene i costi di integrazione temporanei e i continui investimenti in R&S possano diluire leggermente i margini nel breve termine, viene previsto che la redditività si manterrà ai massimi livelli del settore, con un EBITDA previsto a circa 35 milioni di euro entro il 2028 (margine del 28,2%). Prevedono inoltre una solida e ricorrente generazione di cassa, supportata dal modello di business capital-light. La conversione del FCF dovrebbe rimanere elevata nel periodo, consentendo un rapido deleveraging e una remunerazione degli azionisti sempre interessante.



"Powersoft è un'azienda unica nel mercato Pro Audio, che vanta una leadership tecnologica nel suo segmento di amplificazione "core", ora completato da trasduttori e altoparlanti, ampliando così la gamma di prodotti e consentendo all'azienda di presentarsi come fornitore integrato di soluzioni Pro Audio, in grado di offrire soluzioni complete ai clienti - si legge nella ricerca - Il Gruppo è ben posizionato per sfruttare i trend macroeconomici strutturalmente favorevoli, supportato da continui investimenti in R&S e ulteriormente rafforzato dalle economie di scala raggiunte grazie all'integrazione di K-array".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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