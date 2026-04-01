TECNO, risultato 2025 positivo per 0,8 milioni

(Teleborsa) - TECNO ha chiuso il 2025 con Ricavi pari a 29,8 milioni di euro, in crescita del 20,4% rispetto a 24,8 milioni del 2024 pro-forma, grazie inn particolare al contributo della BU Sustainable Transformation, che ha registrato ricavi per 15,3 milioni (51% del totale, +18,2% rispetto a al 2024 pro-forma).



L'EBITDA cifra in 6,1 milioni (19,1% del Valore della Produzione), in aumento del 52,4% rispetto a 4,0 milioni (15,3% del Valore della Produzione) nel 2024 pro-forma, risultando superiore alla guidance annunciata in sede di quotazione. Il Risultato Netto è pari a 0,8 milioni, in diminuzione rispetto a 1,1 milioni nel 2024 pro-forma, dopo imposte per 1,6 milioni.



L'Indebitamento Finanziario Netto è cash positive per 0,6 milioni, in significativo miglioramento rispetto alla posizione debitoria di 6,1 milioni di fine 2024.

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