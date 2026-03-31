ABC Company, Intermonte avvia copertura con rating Outperform e TP a 4,45 euro

(Teleborsa) - Intermonte ha avviato la copertura di ABC Company con rating "outperform" e target price di 4,45 euro per azione, implicando un upside potenziale del 20% rispetto al prezzo corrente di 3,70 euro. La società è quotata sull'EGM Pro e viene definita dagli analisti una "piattaforma di permanent capital e advisory", di fatto una merchant bank dedicata alle PMI italiane.



ABC Company ha costruito un ecosistema integrato attraverso tre acquisizioni strategiche che combinano quattro entità sinergiche: ABC stessa come anchor investor, Giotto Cellino SIM nel ruolo di multi family office, Global Strategy per l'advisory e l'M&A, e Bonfiglioli Consulting per il miglioramento operativo. Secondo gli analisti, il modello genera un ciclo virtuoso in cui il deal flow alimenta l'advisory, che produce un track record spendibile nell'acquisizione di nuovi co-investitori. Le due divisioni di consulenza operano come centri di ricavo autonomi con clienti terzi, consentendo alla holding di coprire i costi operativi.



La strategia di investimento si focalizza su PMI italiane leader in nicchie difendibili, con ricavi tra 10 e 100 milioni, EBITDA superiore a 2 milioni e cash conversion sopra il 40%, privilegiando barriere all'ingresso elevate e un approccio buy & build.



Il portafoglio conta sei partecipate: Lipogems (medtech, medicina rigenerativa, oltre 60.000 trattamenti e 70 brevetti), Se.Ri.Nex (meccanica di precisione), Project Tools (utensili speciali), TWY (BPO e digital transformation, oltre 1.900 dipendenti), Fornaio del Casale e Drago Forneria Genovese (food premium). In pipeline è atteso entro il primo semestre 2026 il closing su Project Events, operatore nel settore degli allestimenti per eventi con oltre 250.000 mq di strutture. Il track record include l'exit da Fornaio del Casale con un multiplo di 2,7x e un IRR del 67% in due anni di holding.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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