Terna, CDP designa Monti (da Enav) come AD e Cuzzilla (da Trenitalia) presidente

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha approvato le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale di Terna e per il rinnovo del collegio sindacale di Fincantieri .



Nel dettaglio, con riferimento a Terna, CDP ha approvato la seguente lista per il CdA: Stefano Cuzzilla (Presidente), Pasqualino Monti, Elisabetta Tromellini, Qinjing Shen, Silvia Tossini, Antonella Faggi, Paolo Damilano, Gian Luca Gregori, Anna Lorusso. I candidati alla carica di sindaco sono: Sindaci effettivi Lorenzo Pozza, Lucia Foti Belligambi; Sindaci supplenti Lucrezia Iuliano, Antonello Lillo. Le liste verranno presentate da CDP Reti, azionista diretta di Terna con una partecipazione pari al 29,85% del capitale sociale.



Stefano Cuzzilla è attualmente presidente di Trenitalia, Pasqualino Monti AD di Enav .



Con riferimento a Fincantieri, CDP ha approvato la seguente lista di candidati alla carica di sindaco: Sindaci effettivi Elena Cussigh, Antonello Lillo; Sindaci supplenti Ottavio De Marco, Arianna Pennacchio. La lista sarà presentata da CDP Equity, azionista diretta di Fincantieri con una partecipazione pari al 64,24% del capitale sociale.

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