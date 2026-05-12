Terna, nominato nuovo CdA con Stefano Cuzzilla presidente. Ok soci a cedola

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Terna , gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha approvato il bilancio 2025 e deliberato un dividendo per l'intero esercizio 2025 pari a 39,62 centesimi di euro per azione, in linea con la politica presentata al mercato, e la distribuzione - al lordo delle eventuali ritenute di legge - di 27,70 centesimi di euro per azione, a saldo dell'acconto sul dividendo di 11,92 centesimi di euro già posto in pagamento dal 26 novembre 2025. Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 24 giugno 2026 con data stacco coincidente con il 22 giugno 2026 della cedola n. 44 (record date 23 giugno 2026).



L'assemblea ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2028, che sarà composto da tredici amministratori così eletti: Jean-Michel Aubertin, Anna Chiara Svelto, Elena Biffi, Leopoldo Maria Attolico, tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali; Elisabetta Tromellini, Stefano Cuzzilla, Pasqualino Monti, Qinjing Shen, Silvia Tossini, Antonella Faggi, Paolo Damilano, Gian Luca Gregori, Anna Lorusso, tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza relativa CDP Reti. L'assemblea ha quindi eletto Stefano Cuzzilla presidente.



L'assemblea ha inoltre nominato Sindaci effettivi, per il triennio di legge: Lorenzo Pozza e Lucia Foti Belligambi, tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza relativa CDP Ret e Mario Matteo Busso, tratto dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, il quale ha conseguentemente assunto la carica di presidente del Collegio Sindacale. Sindaci supplenti sono stati nominati Lucrezia Iuliano e Antonello Lillo, tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza CDP Reti, nonché Barbara Zanardi, tratta dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali.



Tra le altre cose, è stato: approvato il nuovo Piano di Performance Share 2026-2030; approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 21 maggio 2025; approvata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

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