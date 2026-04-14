BlackRock, afflussi netti per 130 miliardi di dollari nel primo trimestre trainati da ETF

(Teleborsa) - BlackRock , il più grande asset manager al mondo, ha registrato un utile netto adjusted di 2,068 miliardi di dollari, o 12,53 dollari per azione, nel primo trimestre del 2026, in aumento del 17% rispetto agli 1,770 miliardi di dollari, o 11,30 per azione (+11%), dello stesso periodo del 2025. Le entrate sono cresciute del 27% a 6,698 miliardi di dollari. Gli asset under management (AUM) si sono attestati a 13,89 trilioni di dollari, in aumento del 20% rispetto agli 11,58 trilioni di dollari di un anno fa ma in calo rispetto a tre mesi prima.



"BlackRock ha registrato uno dei migliori inizi d'anno della nostra storia - ha commentato il CEO Laurence Fink - I clienti ci hanno affidato afflussi netti per 130 miliardi di dollari nel primo trimestre, generando una crescita organica delle commissioni di base dell'8%, il nostro miglior primo trimestre degli ultimi cinque anni. I nostri risultati raccontano più di un solo trimestre. Riflettono un'attività con slancio accelerato, un profondo coinvolgimento dei clienti e una piattaforma costruita per crescere in qualsiasi contesto di mercato. Negli ultimi dodici mesi, i clienti hanno affidato a BlackRock 744 miliardi di dollari di nuovi asset netti, alimentando una crescita organica delle commissioni di base del 10%".



"iShares ha registrato afflussi netti record nel primo trimestre, pari a 132 miliardi di dollari, e ha raddoppiato le nuove commissioni di base nette rispetto all'anno precedente, grazie alla rotazione dei clienti verso le nostre esposizioni internazionali e di precisione - ha aggiunto - L'azionario attivo è un'area di crescita per BlackRock, che ha generato afflussi netti per 3 miliardi di dollari. Gli afflussi netti nei mercati privati, pari a 9 miliardi di dollari, sono stati trainati dal credito privato e dalle infrastrutture, settori in cui vantiamo una solida attività di raccolta fondi e di investimento".



Gli afflussi netti totali nel trimestre sono stati di 130 miliardi di dollari, mentre gli afflussi netti a lungo termine sono stati di 136 miliardi di dollari. Se si analizzano gli afflussi per tipologia di investimento, 29,6 miliardi arrivano dalla gestione attiva, 131,7 miliardi da ETF, -25,4 miliardi da indici non ETF, -6,2 miliardi dal Cash management.



Con riguardo alle prime tre tipologie, se si scorporano per tipo di prodotto, 71,8 miliardi sono in Equity, 34,3 miliardi in Fixed income, 17,8 miliardi in Multi-asset e 14,6 in Alternatives.

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