JPMorgan, primo trimestre oltre le attese con balzo di trading e investment banking

(Teleborsa) - JPMorgan Chase , una delle più grandi banche d'affari al mondo, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un utile netto di 16,49 miliardi di dollari (o 5,94 dollari per azione vs attese LSEG di 5,45 dollari), in aumento del 13%. Il fatturato netto è stato di 50,5 miliardi di dollari (vs attese per 49,2 miliardi), in aumento del 10%.



Il margine di interesse netto è stato di 25,5 miliardi di dollari, in aumento del 9%. I ricavi non da interessi sono stati di 25,1 miliardi di dollari, in aumento dell'11%. Il margine di interesse netto, escluso il segmento Mercati, è stato di 23,3 miliardi di dollari, in aumento del 3%, trainato da maggiori depositi e da maggiori saldi revolving nei Servizi Carte, in gran parte compensati dall'impatto dei tassi di interesse più bassi. I ricavi non da interessi, escluso il segmento Mercati, sono stati di 15,7 miliardi di dollari, in aumento del 14%, grazie a maggiori commissioni di gestione patrimoniale in AWM e CCB, maggiori commissioni di investment banking, maggiori ricavi da leasing operativo auto e maggiori commissioni sui pagamenti. L'aumento è stato parzialmente compensato dall'assenza della plusvalenza di 588 milioni di dollari relativa a First Republic registrata nell'anno precedente. I ricavi del segmento Mercati sono stati di 11,6 miliardi di dollari, in aumento del 20%. L'accantonamento per perdite su crediti è stato di 2,5 miliardi di dollari. Le svalutazioni nette sono state pari a 2,3 miliardi di dollari, in calo di 16 milioni di dollari.



"Le performance sono state solide in tutte le nostre divisioni - ha commentato il CEO Jamie Dimon - Nel settore CIB, i ricavi sono cresciuti del 19%. I ricavi del settore Mercati hanno raggiunto la cifra record di 11,6 miliardi di dollari, mentre le commissioni di investment banking sono aumentate del 28% grazie a una maggiore attività di consulenza e ECM. Inoltre, il settore Pagamenti ha continuato a registrare risultati molto positivi, con una crescita a doppia cifra di depositi e commissioni. Nel settore CCB, i ricavi sono aumentati del 7%. Abbiamo continuato ad acquisire nuovi clienti a un ritmo sostenuto in tutte le divisioni, raggiungendo afflussi netti record negli investimenti self-directed e aprendo oltre 450.000 nuovi conti correnti netti. Infine, nel settore AWM, i ricavi sono aumentati dell'11% e i flussi sono rimasti consistenti, con 54 miliardi di dollari di afflussi netti di asset in gestione a lungo termine".



"L'economia statunitense è rimasta resiliente nel trimestre, con i consumatori che hanno continuato a guadagnare e spendere e le imprese che sono rimaste in salute - ha aggiunto - Diversi fattori favorevoli supportano questa resilienza, tra cui l'aumento degli stimoli fiscali, i benefici della deregolamentazione, gli investimenti di capitale basati sull'intelligenza artificiale e gli acquisti di asset da parte della Fed. Allo stesso tempo, si profila un insieme di rischi sempre più complesso, come le tensioni geopolitiche e le guerre, la volatilità dei prezzi dell'energia, l'incertezza commerciale, gli ampi deficit fiscali globali e gli elevati prezzi degli asset. Sebbene non possiamo prevedere come questi rischi e incertezze si evolveranno in definitiva, essi sono significativi e rafforzano la ragione per cui prepariamo la Società ad affrontare un'ampia gamma di scenari".



L'utile netto della divisione Commercial & Investment Bank (CIB) è stato di 9 miliardi di dollari, in aumento del 30%. Il fatturato netto è stato di 23,4 miliardi di dollari, in aumento del 19%. Il fatturato Banking & Payments è stato di 10,4 miliardi di dollari, in aumento del 19%. Il fatturato del settore investment banking è stato di 3,1 miliardi di dollari, in aumento del 38%. Le commissioni del settore investment banking sono state pari a 2,9 miliardi di dollari, in aumento del 28%.



Sempre all'interno della divisione, i ricavi di Markets & Securities Services sono stati di 13 miliardi di dollari, in crescita del 19%. I ricavi di Markets sono stati pari a 11,6 miliardi di dollari, in aumento del 20%. I ricavi dei mercati a reddito fisso sono stati pari a 7,1 miliardi di dollari, in aumento del 21%, trainati da maggiori ricavi grazie alla forte attività dei clienti nei settori delle materie prime, del credito e delle valute e dei mercati emergenti, nonché dalla continua solidità dei prodotti cartolarizzati, parzialmente compensata da minori ricavi nei tassi di interesse. I ricavi Equity sono stati pari a 4,5 miliardi di dollari, in aumento del 17%, principalmente grazie alla maggiore attività dei clienti.

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