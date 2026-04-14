Milano 13-apr
47.527 0,00%
Nasdaq 13-apr
25.384 +1,06%
Dow Jones 13-apr
48.218 +0,63%
Londra 13-apr
10.583 0,00%
Francoforte 13-apr
23.742 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,43%

Hang Seng a 25.770,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,43%
Indice Hang Seng +0,43% a quota 25.770,4 all'apertura pomeridiana.
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