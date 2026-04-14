Convergenze, EnVent conferma Outperform

(Teleborsa) - EnVent conferma il rating Outperform su Convergenze , multiutility regionale italiana quotata su Euronext Growth Milan, con target price 3,20 euro per azione (da 3,90 euro), che implica un potenziale upside del 92% rispetto al prezzo di chiusura del 10 aprile.



Nel FY25 Convergenze ha riportato ricavi di 25,7 milioni di euro (-2,8% YoY): Energia 14,5 milioni, -3,3% YoY, in seguito ad una domanda di energia più bassa nei mesi estivi; TLC: 11,2 milioni, -2% YoY, riflettendo dinamiche competitive. L’EBITDA adjusted, per voci non ricorrenti, è stato pari a 4,2 milioni, con un margine del 16% (vs 18.9% nel 2024). L’utile netto è di 0,5 milioni (1,3 milioni nel 2024). L’indebitamento finanziario netto è di 4,8 milioni, stabile rispetto alla fine del 2024, a seguito di 2,3 milioni di capex, in larga parte sostenuti per l’espansione di 1.700 km della rete in fibra ottica proprietaria (+15% YoY), torri wireless, datacenter e stazioni di ricarica EVO.



Il management prevede che la BU TLC sarà impegnata ad aumentare il take-up delle nuove reti FTTH, supportata dall’espansione nei principali comuni della Campania e dallo sviluppo di FTTH, WiFi e Data Center, con il servizio mobile Simon atteso a contribuire a partire dal 2026. Nel segmento Energia, pur operando in mercati volatili, Convergenze si concentrerà su soluzioni a prezzo variabile, iniziative di cross-selling con i servizi TLC, offerte su misura per i clienti B2B locali e sull’espansione della propria rete EVO.

Condividi

```