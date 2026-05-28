VNE, EnVent conferma Outperform e target price

(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating Outperform
su VNE
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della gestione dei pagamenti automatici, e il target price a 3,70 euro
per azione, che implica un potenziale upside del 47% rispetto al prezzo di chiusura del 26 maggio.
VNE ha riportato ricavi
per 17 milioni di euro (+18% YoY): 11,8 milioni di euro dalla vendita di macchine (+19% YoY), 3,3 milioni di euro dai servizi post-vendita e manutenzione, in linea con il 2024, e 1,9 milioni di euro dal noleggio (+60% YoY). L'EBITDA
è pari a 3,1 milioni di euro, +50% YoY, con un margine sui ricavi del 18% (14% nel 204). La posizione finanziaria netta
è pari a 3,1 milioni di euro di debito, rispetto ai 2,2 milioni di euro a dicembre 2024, in seguito a 3 milioni di euro di CapEx.A dicembre 2025
, VNE ha lanciato VNE Pay
, piattaforma proprietaria per pagamenti elettronici e wallet digitali, che consente di effettuare transazioni tramite carta, smartphone o app, integrando pagamenti cashless e in contanti. Progettata per i mercati retail e gaming, nel primo caso abilita acquisti e pagamenti in-store, mentre nel secondo permette la gestione di account e wallet digitali, inclusi depositi, prelievi, trasferimenti di fondi e conversione tra moneta elettronica e contante. La piattaforma è compatibile con tutte le macchine VNE e integrabile con POS e software di gestione dei punti vendita. Il progetto amplia il business storico della gestione automatizzata del contante, posizionando VNE come operatore ibrido dei pagamenti e con l'obiettivo di generare ricavi ricorrenti e maggiore marginalità
.