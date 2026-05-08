Innovatec, upgrade a Outperform da EnVent con conferma target price a 0,30 euro

(Teleborsa) - EnVent ha migliorato a "Outperform" da "Neutral" il rating su Innovatec , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, confermando il target price a 0,30 euro, che implica un potenziale upside del 68% rispetto al prezzo di chiusura del 6 maggio.



Il 2025 è stato il primo bilancio per Innovatec dopo lo spin-off da Haiki+ , provider di servizi ambientali integrati specializzato nella gestione di rifiuti speciali non pericolosi. Ricavi 26,7 milioni di euro: ESI 20,3 milioni di euro, Innovatec 6,3 milioni di euro, -10% YoY like-for like. EBITDA negativo di 2,4 milioni di euro, positivo per 0,2 milioni di euro nel 2024. La performance del 2025 è stata influenzata dal quadro normativo nazionale, che ha portato a un temporaneo rinvio delle decisioni di investimento e a una più lenta esecuzione dei progetti.



Indebitamento finanziario netto a 4,9 milioni di euro a fine 2025, rispetto a 1 milione di euro cash-positive a fine 2024 pro-forma, con oltre 8 milioni di euro di investimenti, principalmente per lo sviluppo del fotovoltaico.



La pipeline attuale è di 204 MWp (di cui 23 MWp autorizzati) e 50 MW di sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) in fase di valutazione. Il backlog di EPC di ESI è di 24 milioni di euro.



Nonostante i ritardi normativi, EnVent resta fiduciosa nel programma di investimenti in corso e nelle prospettive del settore e del mercato, supportate dalla pipeline di progetti e dal backlog.

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