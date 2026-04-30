ESI: EnVent conferma outperform

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l'Equity Research Update FY25 su ESI , EPC, system integrator e produttore indipendente di energia rinnovabile (IPP), confermando il rating OUTPERFORM e il target price a €2,50 per azione, che implica un potenziale upside di oltre il 100% rispetto al prezzo di chiusura del 27 aprile.



Nel FY25, ESI ha riportato €22m di ricavi (€25,1m nel 2024), EBITDA a €0,9m (margine 3,9%), €3m e 12% di margine nel 2024. Posizione finanziaria netta a €2,2m di debito, €0.2m cash-positive nel 2024, dopo €3,8m di CapEx. La performance dell'esercizio 2025 è stata influenzata dal quadro normativo domestico, dato che l'implementazione del regime FER-X a partire da febbraio 2025 ha comportato un rinvio temporaneo delle decisioni di investimento e una più lenta esecuzione dei progetti EPC.



Al 30 marzo 2026, il backlog della Società è di €24m.

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