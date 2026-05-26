Renovalo, EnVent abbassa target price e conferma rating Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating Outperform su Renovalo , operatore nel mercato italiano dell'efficienza energetica e dell'edilizia sostenibile, con target price di 0,98 euro per azione (da 2,20 euro), che implica un potenziale upside di oltre il 100% rispetto al prezzo di chiusura del 20 maggio.



Nel 2025 Renovalo ha riportato ricavi per 32,4 milioni di euro, -3,3% YoY, incluso il contributo di circa 9 milioni dall’acquisizione di General Impianti. L'EBITDA è negativo per 12 milioni di euro, rispetto ai 2 milioni positivo nel 2024, principalmente a causa di un mix di aumento dei costi dei servizi e delle materie prime, in aggiunta a una maggiore incidenza dei costi di subappalto e degli extracosti su alcuni progetti legati agli incentivi fiscali. Il risultato netto è negativo per 14,3 milioni di euro, rispetto a 0,6 milioni di utile nel 2024, mentre la posizione finanziaria netta di liquidità è diminuita a 9,1 milioni di euro rispetto ai 12,5 milioni al 31 dicembre 2024. Al 31 marzo 2026, il backlog di Renovalo è di oltre 40 milioni di euro, rispetto ai 48 milioni al 31 gennaio 2026, con una pipeline commerciale di progetti in fase di gara di oltre €260 milioni.



Renovalo ha presentato il piano industriale 2026-29: la società intende riposizionarsi verso un modello di business più ampio e diversificato, con una crescente esposizione a lavori pubblici, clienti corporate e opportunità nel segmento delle medie imprese, ampliando la propria presenza geografica, storicamente attiva nel segmento residenziale nell'area di Roma. Il management si aspetta un valore della produzione di 38-40 milioni di euro nel 2026 e 65-70 milioni di euro entro il 2029, mantenendo una posizione finanziaria netta di liquidità lungo il piano. I margini di profitto per progetto sono attesi superiori all'8% nel 2026 e superiori al 10% nel medio termine.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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