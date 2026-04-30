Haiki+: EnVent conferma outperform e alza target price

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update FY25 su Haiki+ , provider di servizi ambientali integrati specializzato nella gestione di rifiuti speciali non pericolosi. EnVent conferma il rating OUTPERFORM, e alza il target price a €1,20 per azione (da €1,00), che implica un potenziale upside di oltre il 100% rispetto al prezzo di chiusura del 28 aprile.



Nel FY25 Haiki+ ha riportato €281m di ricavi, +53% YoY, includendo il contributo delle acquisizioni. EBITDA di €46m, +81% YoY, margine del 16,7% vs 14% nel 2024. EBIT €10,5m con margine del 4%. Posizione finanziaria netta a €109m, da €53m nel FY24, dopo €24m di CapEx e €46m di acquisizioni.



Key guidelines 2026-28: ricavi da €343m nel 2026 a €380m nel 2028; EBITDA da €55m nel 2026 (margine del 16%) a €68m nel 2028 (18%); CapEx nel periodo di €56m, finanziati tramite il cash flow operativo, con il leverage finanziario previsto in diminuzione.



Haiki+ sta evolvendo da un tradizionale fornitore di servizi ambientali a un operatore industriale più integrato semplificando la logistica all’interno delle diverse supply chain, con un’ampia copertura del territorio nazionale come principale vantaggio competitivo.















(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)

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