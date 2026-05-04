Xenia, EnVent conferma rating Outperform e target price

(Teleborsa) - Xenia Hotellerie Solution , in seguito a un 2025 di accelerazione con 72 milioni di euro di ricavi lordi (+26% YoY) e con il portafoglio alberghiero Phi Hotels incrementato da 10 a 17 strutture, ha pubblicato i KPIs gestionali per il primo trimestre 2026: ricavi 17,9 milioni di euro (+22% su Q1 2025), trainati dal contributo delle recenti acquisizioni per la business unit Phi Hotels (5 milioni di euro, +46% YoY), con oltre 1.100 stanze in 18 strutture, e dalla business unit Accomodation (12,9 milioni di euro, +15%).



EnVent ha pubblicato l'Equity Research Update FY25 su Xenia Hotellerie Solution, confermando il rating Outperform e il target price a 5,55 euro per azione, che implica un potenziale upside di oltre il 100% rispetto al prezzo di chiusura del 30 aprile.

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