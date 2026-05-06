Eni, assemblea approva bilancio 2025 e rinnova Cda con Di Foggia Presidente e confermato Descalzi

Ok a distribuzione in luogo del dividendo per il 2026 di 1,1 euro per azione

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Eni ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 che chiude con l’utile di 4.429.299.314,78 euro e la sua attribuzione a riserva disponibile. É stato determinato in 9 del numero degli Amministratori e nominato il nuovo Cda e il suo Presidente per la durata di tre esercizi 2026-2028, nelle persone di: Giuseppina Di Foggia (Presidente), Claudio Descalzi, Stefano Cappiello, Carolyn Adele Dittmeier, Benedetta Fiorini, Emma Marcegaglia, Matteo Petrella, Cristina Sgubin e Raphael Louis L. Vermeir.



Di Foggia, Descalzi, Cappiello, Fiorini, Petrella e Sgubin sono stati tratta dalla lista presentata dall’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare, in via diretta, del 2,166% del capitale sociale e che ha conseguito la maggioranza dei voti degli azionisti che hanno partecipato all’Assemblea, pari al 51,38%.



Per lo stesso triennio è stato nominato anche il nuovo Collegio Sindacale e relativo Presidente.



L'assemblea ordinaria ha anche approvato il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2026-2028 del management, conferendo al Cda i poteri necessari per dare esecuzione alla delibera; ha autorizzato il Cda a disporre fino a un massimo di 15,4 milioni di azioni proprie al servizio dell’attuazione del Piano, autorizzando a tal fine la disposizione anche delle azioni già in portafoglio e libere da vincoli; ha autorizzato il Cda a procedere all’acquisto di azioni della Società, in più volte, per un periodo fino alla fine di aprile 2027, fino a un massimo di 303.000.000 azioni ordinarie per un esborso complessivo fino a 4 miliardi di euro, di cui fino a massimo 297.900.000 azioni per finalità di remunerazione degli Azionisti e fino a massimo 5.100.000 azioni per costituire la provvista azionaria a servizio del Piano ILT.



L'assemblea ha anche approvato la distribuzione, a titolo e in luogo del pagamento del dividendo relativo all’esercizio 2026, di una somma di 1,1 euro per azione da operarsi nei mesi di settembre 2026 (0,27 euro per azione), novembre 2026 (0,27 euro per azione), marzo 2027 (0,28 euro per azione), e maggio 2027 (0,28 euro per azione).







(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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