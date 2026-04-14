Eurofins vende l'unità di test elettrici ed elettronici a UL Solutions per 575 milioni di euro

(Teleborsa) - Eurofins Scientific , società francese attiva nel settore medicale e dei laboratori di analisi, ha firmato un accordo per la cessione della sua divisione Electrical & Electronic Testing (MET Labs) a UL Solutions per un Enterprise Value di 575 milioni di euro, al netto di liquidità e debiti. Si prevede che MET Labs genererà un fatturato di oltre 180 milioni di euro nel 2026, con una redditività sostanzialmente in linea con la media del Gruppo, e impiegherà circa 1.300 dipendenti a livello globale.



MET Labs è una rete internazionale di laboratori che offre competenze in servizi di test, ispezione e certificazione per la sicurezza dei prodotti elettrici ed elettronici. L'azienda serve clienti nei settori dell'elettronica di consumo, dell'automotive, delle telecomunicazioni e dell'industria, garantendo la conformità agli standard internazionali di sicurezza e prestazioni.



I proventi derivanti dalla cessione - si legge in una nota - sosterranno le priorità di allocazione del capitale del Gruppo, tra cui la riduzione del debito, gli investimenti in laboratori e siti di proprietà, le soluzioni digitali di nuova generazione, lo sviluppo di robotica e intelligenza artificiale, il riacquisto di azioni proprie e le acquisizioni strategiche per rafforzare ulteriormente la posizione di leadership di Eurofins nei settori alimentare, ambientale, farmaceutico, clinico e dei test correlati.

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