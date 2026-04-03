Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
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Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Variazione occupati USA in marzo

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Variazione occupati USA in marzo
USA, Variazione occupati in marzo pari a 178K unità, in aumento rispetto al precedente -133K unità (la previsione era 65K unità).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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