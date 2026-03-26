TXT e-solutions, buyback per oltre 160 mila euro

(Teleborsa) - TXT e-solutions ha comunicato che, dal 16 al 20 marzo 2026, ha acquistato 5.195 azioni proprie per un controvalore pari a 160.366,25 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.



Al 20 marzo, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 421.224 azioni proprie, pari al 3,2386% del capitale sociale.



A Piazza Affari, intanto, amplia il margine di guadagno TXT e-solutions , rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 28,8 euro.





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