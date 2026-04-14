Francoforte: nuovo spunto rialzista per Gerresheimer

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di packaging , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,81%.



L'andamento di Gerresheimer nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del produttore di contenitori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,26 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,76. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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