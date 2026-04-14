Francoforte: scambi al rialzo per Aurubis

(Teleborsa) - Bene il produttore tedesco di rame , con un rialzo del 2,22%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aurubis rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo della big europea del rame classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 185,1 Euro e primo supporto individuato a 181,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 188,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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