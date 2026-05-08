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Scorte ingrosso USA (MoM) in marzo

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Scorte ingrosso USA (MoM) in marzo
USA, Scorte ingrosso in marzo su base mensile (MoM) +1,3%, in aumento rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +1,4%).
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