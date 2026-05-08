Appuntamenti macroeconomici dell'8 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 08/05/2026
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,3%)
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 17,8 Mld Euro; preced. 19,8 Mld Euro)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. -1,1%)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 65K unità; preced. 178K unità)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,4%; preced. 0,8%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 2,7%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 49,7 punti; preced. 49,8 punti)
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