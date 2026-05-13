Appuntamenti macroeconomici del 13 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 13/05/2026
01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 3.879 Mld ¥; preced. 3.933 Mld ¥)
07:30 Francia: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 7,8%; preced. 7,9%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 1,8%; preced. 2,7%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 4,1%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 1,7%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. 1%)
11:00 Unione Europea: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,2%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (atteso -1,8%; preced. -0,6%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -4,4%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,9%; preced. 4%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,6 Mln barili; preced. -2,31 Mln barili)
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