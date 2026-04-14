Gruppo BMW, consegne in calo del 3,5% nel primo trimestre. Veicoli BEV -20%

(Teleborsa) - Il Gruppo BMW ha consegnato un totale di 565.748 veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce ai clienti nel primo trimestre 2026 (-3,5% rispetto allo stesso periodo del 2025). La domanda di modelli con motore a combustione interna è rimasta leggermente al di sopra degli elevati livelli dell'anno precedente. Il Gruppo ha registrato una crescita significativa delle vendite nel suo mercato interno, la Germania, con 68.022 unità consegnate (+10,7%).



Spinto dal forte interesse dei clienti per il primo modello della Neue Klasse, la BMW iX3, il Gruppo ha registrato un aumento significativo degli ordini di veicoli completamente elettrici in Europa nel primo trimestre del 2026. Da gennaio a marzo, i nuovi ordini di veicoli elettrici a batteria (BEV) sono aumentati di circa il 40% su base annua.



Il Gruppo ha comunque consegnato 87.458 veicoli completamente elettrici ai clienti in tutto il mondo (-20,1%). Negli Stati Uniti, l'interruzione degli incentivi per i veicoli elettrici a batteria ha avuto un impatto sull'intero mercato. Allo stesso tempo, è aumentata la domanda di modelli BMW con motore a combustione interna.



"Stiamo assistendo a una domanda eccezionalmente forte per la nuova BMW iX3. Con oltre 50.000 nuovi ordini dall'apertura degli ordini in Europa, l'interesse dei clienti per la BMW iX3 sta superando le nostre già elevate aspettative. Più della metà delle BMW X3 ordinate sono già completamente elettriche - ha dichiarato Jochen Goller, membro del board di BMW responsabile Clienti, Marchi e Vendite - La forte domanda per la BMW iX3 sottolinea il salto di qualità tecnologico che stiamo compiendo con la Neue Klasse. Stiamo inoltre ricevendo riscontri estremamente positivi sul secondo modello della Neue Klasse, la BMW i3, recentemente presentata".



Il marchio BMW ha consegnato un totale di 496.050 veicoli ai clienti in tutto il mondo (-4,6%). Dopo il record storico dello scorso anno, le vendite di BMW M nei primi tre mesi dell'anno si sono attestate a 47.544 unità (-5,9%). Per il quinto trimestre consecutivo, MINI ha incrementato le vendite globali su base annua. Con 68.427 unità consegnate, il marchio ha registrato una crescita del +5,9%. Nell'area europea, MINI ha ottenuto un significativo aumento delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV). Il marchio Rolls-Royce ha consegnato 1.271 veicoli ai clienti nel primo trimestre (-8%). Nello stesso periodo, BMW Motorrad ha venduto 42.735 motociclette e scooter (-4,2%).

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