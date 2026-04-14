Johnson & Johnson alza la guidance dopo primo trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - Johnson & Johnson , colosso statunitense della farmaceutica, ha registrato una crescita delle vendite del 9,9% nel primo trimestre del 2026, raggiungendo i 24,1 miliardi di dollari, con una crescita operativa del 6,4% e una crescita operativa rettificata del 5,3%. L'utile per azione (EPS) è stato di 2,14 dollari, mentre l'EPS rettificato si è attestato a 2,70 dollari. Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati di LSEG, vendite per 23,6 miliardi di dollari e un utile rettificato di 2,66 dollari.



"Johnson & Johnson ha avuto un ottimo inizio del 2026 e sta mantenendo la promessa di un anno di crescita e impatto accelerati - ha dichiarato il CEO Joaquin Duato - La profondità e la solidità del nostro portafoglio e della nostra pipeline non hanno eguali e la nostra incessante attenzione all'innovazione ha portato a numerose approvazioni rivoluzionarie in questo trimestre, tra cui ICOTYDE negli Stati Uniti per la psoriasi a placche da moderata a grave e VARIPULSE Pro in Europa. Questi progressi hanno il potenziale per trasformare i risultati clinici dei pazienti e creare valore sostenibile a lungo termine per gli azionisti".



L'azienda ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2026, stimando un fatturato di 100,8 miliardi di dollari, pari a una crescita del 7% (valore medio), e un EPS rettificato di 11,55 dollari, pari a una crescita del 7,1% (valore medio).







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