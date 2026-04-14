Londra: andamento rialzista per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di ingegneria industriale inglese , che lievita del 2,13%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Spirax-Sarco Engineering rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Spirax-Sarco Engineering rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 75,33 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 73,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 76,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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